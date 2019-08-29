مصر – بعد الهجوم الذي شنته الفنانة شيرين رضا على بعض الأشخاص والهيئات التي تقتل الكلاب والقطط فيها، مما تسبب في انتشار بعض أنواع الثعابين في بعض المناطق، وهو ما عرضها للهجوم والانتقادات من قبل بعض المتابعين، عادت لتنشر صورة عبر صفحتها على “تويتر” للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث يجتمع عدد من الكلاب داخل مدخل المعهد.

وعلقت على الصورة بقولها: “حب وتقدير للناس الرحيمة بتوع المعهد العالي للفنون المسرحية. عندهم ضمير وحب لكل خلق الله، ومحدش فيهم قال نسمهم أو نطردهم.. في ميزان حسناتكم إن شاء الله.. الرحمة لا تتجزأ”.

وتلقت النجمة المصرية العديد من التعليقات الإيجابية التي تؤكد أهمية الرفق بالحيوان في أي مكان، وهو ما تنادي به رضا باستمرار.

من ناحية أخرى، تعيش شيرين رضا حالة من السعادة بعد النجاح الذي حققه فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي يعرض حالياً في دور العرض، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإياد نصار وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وسائل اعلام مصرية