ألمانيا – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2023 ليؤكد بالتالي رغبته بالاستمرار لأبعد وقت ممكن ضمن صفوف بطل ألمانيا.

ووصل ليفاندوفسكي لسن الـ31 لكن رغم ذلك، ما زالت الإدارة تؤمن بقدرته على مواصلة النجاح والتألق وهو ما دفعها للموافقة على المدة التي طلبها البولندي بالعقد الجديد ليستمر باللعب بصفوف الفريق حتى سن الـ35 بحسب العقد الجديد.

وكان عقد ليفاندوفسكي القديم مع البايرن ينتهي في يونيو عام 2021.

يذكر أن ليفاندوفسكي سجل جميع الأهداف الخمسة لبايرن ميونخ بأول جولتين من الدوري الألماني.

المصدر: وكالات