روسيا – كشف مسؤول روسي عن أن موسكو ونيودلهي قد حسمتا القضايا المالية المتعلقة بصفقة توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400” للهند.

وقالت الدائرة الصحفية لدى هيئة التعاون العسكري التقني الروسي لوكالة “نوفوستي” خلال معرض “ماكس” الجوي الدولي، إن روسيا والهند انتهتا من تسوية مسألة الدفعة الأولى، التي يتوجب على الهند سدادها لقاء الصواريخ.

ورفض المسؤول تقديم أي تفاصيل إضافية، ولم يؤكد استلام موسكو الدفعة الأولى، وقال: “لأسباب موضوعية لا يمكننا التعليق على التفاصيل الفنية”.

وفي وقت سابق قالت موسكو إنه من المتوقع أن تسدد الهند الدفعة الأولى من قيمة المنظومات قبل نهاية العام الجاري، بما يتيح بدء توريدها مطلع العام القادم وحتى 2025.

ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أفواج من “إس-400″، فيما تتعرض الصفقة لضغوط من الولايات المتحدة لإلغائها دون جدوى.

وذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق أن روسيا والهند اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناجمة عن العقوبات الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 عقوبات على شركات روسية تنشط في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية، وعلى مؤسسة “روس أبورون إكسبورت” الحكومية المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، والتي قررت التخلي عن الدولار في صفقاتها.

المصدر: وكالات