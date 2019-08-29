روسيا – كشفت شركة “تيرموديناميكا” الروسية في معرض “ماكس – 2019” الدولي للطيران والفضاء عن مروحية مسيرة بلغ وزنها عند الإقلاع 315 كيلوغراما.

قال ناطق باسم شركة “روستيخ” التي تعد “تيرموديناميكا” فرعا لها إن المروحية ذاتية القيادة بهذا الحجم صنعت واختبرت في روسيا لأول مرة، مضيفا أن المروحية يمكن أن تبقى في الجو لمدة ساعة كاملة، وتحلق على ارتفاع 2.5 كيلومتر، ويبلغ مدى تحليقها الأقصى 100 كيلومتر.

وأشار الناطق إلى أن الاختبار الحكومي للمروحية يبدأ قريبا في وزارة الدفاع الروسية، حيث ستستخدم بمثابة هدف تدريبي لوسائل الدفاع الجوي. وفي حال نجاح الاختبار سيتم، حسب الناطق، توقيع اتفاقية توريد المروحية إلى وحدات الجيش الروسي.

ويمكن أن تستخدم المروحية المسيرة أيضا لإطفاء حرائق الغابات، ونقل المحروقات والأسمدة الكيميائية.

المصدر: سلاح روسيا