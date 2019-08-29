إسبانيا – بات الفرنسي عثمان ديمبلي، الهدف الأخير لباريس سان جيرمان، من داخل برشلونة، لإقناعه بالسماح برحيل نجم الفريق الباريسي نيمار دا سيلفا، إلى “كامب نو”.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الجميع داخل الناديين يتحدث مع ديمبلي، من أجل إقناعه بالدخول في الصفقة التبادلية التي تشمل عودة نيمار للبرسا، وذلك رغم رفض النجم الفرنسي الشاب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، تحدث مع ديمبلي، وكذلك توماس توخيل مدرب باريس، إلى جانب إريك أبيدال، السكرتير الفني في برشلونة، لإقناعه بالانتقال لسان جيرمان.

وكان موسى سيسوكو وكيل ديمبلي، قد أشار في تصريحات، اليوم الأربعاء، إلا أن ديمبلي لا توجد لديه نية للرحيل، وسيبقى في برشلونة بنسبة 100%.

وترى الصحيفة، أن صفقة عودة نيمار لبرشلونة لن تتم، إلا بحصول سان جيرمان على خدمات ديمبلي، خاصة بعد رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونخ، وهو ما يرحب به النادي الكتالوني، في انتظار قرار اللاعب.

المصدر : كووورة