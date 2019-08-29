المانيا – كثير من السيدات يحتجن الى حفظ الخضروات الورقية وإطالة عمرها النباتيّ، للحفاظ عليها طازجةً لحين الاستعمال عند شراء كميّةٍ زائدة عن الحاجة منها.

ويعد ذبول الخضروات الورقية سريعًا مشكلة تواجه جميع السيدات فيضطررن إلى رميها، ولحفظ الخضار الورقية طازجة لأطول فترة ممكنة، إليكم عدة طرق فعالة كما ذكرها موقع Just food كالتالي:

– ورق الجرائد: تلف الخضار الورقية بورق الجرائد وتوضع داخل كيس بلاستيكي محكم الاغلاق ليحفظ في الثلاجة على الرف المتوسّط.

– التجميد: عند الحاجة الى حفظ الخضار الورقية مدة تفوق الشهر، يفضّل ان يتم تجهيزها، وتقطيعها ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق في الثلاجة. وعند الحاجة إليها خذي كمية مناسبة واستعمليها فورًا كي لا تسوّد.

وهذه الطريقة مناسبة لاستخدام الخضار الورقية في الشوربة والصلصات وفق القبس .

– علب بلاستيكية محكمة: توضع منشفة نظيفة وجافة وتوزع على قاع العلبة وجدرانها، لتوضع فوقها الخضار الورقية، ومن ثم تغطية سطح الخضار بما بقي من المنشفة، وبعدها يحكم إغلاق العلبة لتوضع في الثلاجة لحين الحاجة إليها.

وكالات