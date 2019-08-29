الولايات المتحدة – تتيح شركة غارمن خدمة أمازون ميوزيك على ساعاتها الذكية، التي تدعم تشغيل الموسيقى، وهي:

Forerunner 245 Music وForerunner 645 Music وForerunner 945 وfēnix 5 Plus وvívoactive 3 Music وMarq.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن مشتركي “برايم” يتمكنون من الوصول تلقائياً إلى أكثر من مليوني أغنية ومئات من قوائم التشغيل ومحطات الراديو، التي تم إنشاؤها يدوياً. أما مشتركو Unlimited فيمكنهم الوصول إلى أكثر من 50 مليون أغنية.

جدير بالذكر أن غارمن تدعم بالفعل خدمات بث الموسيقى “ديزير” و “سبوتيفاي”.

وكالات