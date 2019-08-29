الولايات المتحدة – تُعدّ مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرّق الكثيرين حول العالم، وقد تترتّب عليها بعض التداعيات التي تضرُّ بالصحة من زوايا أخرى، وتم التوصل مؤخرًا لأدلة تُبيّن أن تناول الزبيب 3 مرات يوميًا يحدُّ من خطر الإصابة بهذه المشكلة.

ووفق ما تم الإعلان عنه بهذا الشأن في الدورة العلمية السنوية الحادية والستين بالكلية الأميركية لأمراض القلب، فقد تبيّن أن المداومة على تناول الزبيب قد يُقلّل ضغط الدم بشكل كبير، خاصةً عند مقارنته بتناول الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى.

في المستقبل القريب.. “السيلفي” لقياس ضغط الدّم؟!

ورغم ما هو معروف عن أن الزبيب يحظى بخصائص جوهرية يُمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم التوصّل فيها لأدلة علمية تدعم التأثيرات التي يحظى بها الزبيب فيما يخصُّ خفض ضغط الدم.

ووجدت التحليلات التي أُجريت لبيانات بعض المرضى أنه وبالمقارنة بباقي الوجبات الخفيفة، فقد ثبت أن الزبيب يُخفّض ضغط الدم الانقباضي لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

وبينما لم تُحَدِّد الدراسة الآلية التي يُخَفِّض بها الزبيب ضغط الدم، فقد أوضح الباحثون أن الزبيب يعد مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، الألياف، البوليفينول، حمض الفينول، حمض الطنطاليك ومضادات الأكسدة، ومعروف أن البوتاسيوم يقلل ضغط الدم بالفعل.

رويترز