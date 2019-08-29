انجلترا – يتجه عالم كرة القدم إلى استخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة، فبعد إدخال تقنية الـ”VAR” أو التي تعرف بتقنية “حكم الفيديو المساعد” ونجاح تجربتها في عدد من البطولات العالمية، يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم تطوير تجارب جديدة.

تناقلت وسائل إعلام بريطانية عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإنشاء قسم للأبحاث من أجل دراسة كيفية استخدام كاميرات وحواسيب بدلا من حكام الراية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن تطوير هذه التقنية قد يستغرق وقتا من الزمن، إلا أن تطور الاجهزة الإلكترونية المتسارع قد يحد من الزمن.

وأثبتت تقنية “حكم الفيديو المساعد” أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تطوير اللعبة، الأمر الذي دفع القائمين في دراسة إمكانية إدخال التكنولوجيا بشكل موسع وأكبر، وذلك من خلال دراسة إمكانية الاستعاضة عن حكام الراية بكاميرات وأجهزة كمبيوتر أو حتى ربما تكون روبوتات إلكترونية.

هذه الفكرة قد تجد معارضة كبيرة وبخاصة من الأشخاص الذين يعارضون دخول “تقنية الفيديو المساعد”، في الوقت الذي تجد التكنولوجيا مساندة قوية من قبل رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، لدخولها لملاعب كرة القدم بشكل أكبر.