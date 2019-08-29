لجين عمران تهاجم بقوة… على من أطلقت هذا الوصف القاسي؟

لجين عمران تهاجم بقوة… على من أطلقت هذا الوصف القاسي؟

السعودية – فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران رواد مواقع التواصل بتوجيهها رسالة قاسية للمنتقدين. ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة كُتب فيها: “لن تصل إلى وجهتك أبداً إذا توقفت لتلقي بحجر على كل كلب ينبح”.

وأحدث هذا التعليق ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين تفاعلوا معه بشكل لافت. وأيد معظم هؤلاء وجهة النظر التي أبدتها الإعلامية من خلال هذه الكلمات.

ويذكر أن الاضواء سلطت عليها مؤخراً بسبب ردها الحاسم على متابعة انتقدت عدم نشرها صوراً لابنتها.

وجاء هذا على خلفية ظهورها في صورة جمعتها والشيخة موزة بنت مانع وسلامة بنت مانع سعيد العتيبة وتعليقها عليها: “فعلاً البنات البنات أجمل الكائنات. ربي يحفظهم البنوتات الحلوات ما شاءالله”.

وكتبت المتابعة: “لاحظت فيكي شغلة انك مابتيجي سيرة بنتك ابداً حتى صور مع بعضكم مافي وجايي تقولي البنات احلى الكائنات”.

وهو ما استدعى رداً قاسياً من لجين حيث علقت: “صوري مع بنتي شي يخص بنتي وحدهاورغبتها في عدم نشر صورها. لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أحسن”.