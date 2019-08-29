فرنسا – سحبت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”، وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.

وجاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، غالطة سراي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب، أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، سالزبورغ، جينك.

المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر، سلافيا براغ.

المجموعة السابعة: زينيت بطرسبورغ، بنفيكا، ليون، لايبزيغ.

المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس أمستردام، فالنسيا، ليل.

وتبدأ مواجهات دور المجموعات يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 11 ديسمبر من هذا العام.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي، هو حامل لقب النسخة الماضية من “التشامبيونز ليغ”.

المصدر: RT