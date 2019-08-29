نتنياهو يتوقع الإعلان عن “صفقة القرن” بعد فترة قصيرة من الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يتوقع الإعلان عن “صفقة القرن” بعد فترة قصيرة من الانتخابات الإسرائيلية

إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتوقع من واشنطن أن تنشر خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ “صفقة القرن” بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

وقال نتنياهو أمام تجمع لأنصاره في إطار حملته الانتخابية، امس: “مساء اليوم علمنا بأن (صفقة القرن) للرئيس (الأمريكي) ترامب ستنشر وتقدم للعالم بعد الانتخابات”.

وأضاف: “بوسعي التنبؤ، وبشكل واقعي، أن ذلك سيحدث بعد فترة قصيرة من الانتخابات”.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية قررت عدم نشر الشق السياسي من خطة السلام قبل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تجري في إسرائيل يوم 17 سبتمبر الماضي، وذلك وسط تقارير إعلامية عن احتمال الكشف عن “صفقة القرن” قبل الانتخابات الإسرائيلية.

المصدر: رويترز