الولايات المتحدة – حاول نجل الرئيس الأمريكي السخرية من السيناتور الديمقراطي الساعي للترشح للرئاسة، بيرني ساندرز، فنشر مقطع فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة في مشهد يثير الضحك والسخرية والشفقة في آن.

وظهر ساندرز(77 عاما) في الفيديو الذي نشره دونالد ترامب جونيور على تويتر وهو يقوم منفردا بمقارعة كيس ملاكمة معلق فيرتد الكيس ويصدمه في وجهه عدة لكمات متلاحقة.

وكتب نجل ترامب تعليقا تحت الفيديو قال فيه: “هذا لن يثير الخوف بالضبط في أذهان خصومنا. تخيل هذا الرجل جالسًا على الطاولة يتفاوض مع قادة العالم؟”.

ويعترض ساندرز السياسي التقدمي الذي يدعو لوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل على الرغم من كونه يهودي الأصل، لهجمات متلاحقة من زعماء الحزب الجمهوري، إذ سبق لترامب، الذي يعتبر أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن هدد بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، في إشارة إلى أنه لا ينوي تخفيف لهجته الحادة بعد اندلاع اشتباكات في عدد من تجمعاته في مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم توجيه مخربيه إلى تجمعاتي. احذرك يا بيرني وإلا فإن المناصرين لي قد يقصدون تجمعاتك!”.

ورد ساندرز على ترامب ووصفه بـ”بالكذاب الكبير” واتهمه بالعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الطائفي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السيناتور ساندرز اعتقاده بأن الرئيس ترامب لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وانتقدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، خطة “خضراء” طرحها مؤخرا السيناتور ساندرز، قائلة إن “الخطة ستكلف كل أمريكي 100 ألف دولار كل شهر من أجل تطبيقها”.

وكتبت هيلي في تغريدة على تويتر: “لقد طرح الاشتراكي بيرني ساندرز خطته لصفقة خضراء جديدة، ويريد 16.3 تريليون دولار كضرائب للقيام بذلك.. هذا يعادل أربعة أضعاف حجم الميزانية الفدرالية بأكملها. في المتوسط، سيتعين على كل أمريكي دفع 100 ألف دولار لتنفيذها”.

وأرفقت هايلي تغريدتها بصورة لساندرز كتبت تحتها: “هذا أمر مضر بالولايات المتحدة”.

المصدر: RT