المغرب – أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.

وأضافت أن “التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في قرية دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت”.

وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها “ستطلع الرأي العام الوطني على آخر المستجدات”.

ونقل موقع “هسبريس” المغربي أنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على أثر الفيضانات التي عرفتها دائرة إيغرن.

وأضاف الموقع، أن تم نقل المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن، من أجل تلقي الإسعافات، في الوقت الذي يستمر البحث عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.

وكشف “هسبريس”، عن أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم 6 مسنين وشاب يبلغ من العمر 17 سنة.

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.

وتشهد جبال الأطلس المتوسط فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.

المصدر: “رويترز”