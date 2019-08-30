مصر – أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل بمنشور عبر حسابه على “فيسبوك” قال من خلاله:

“يا رب اعلم انك عادل و اعلم انك تعلم ما بداخلنا و تعلم من الظالم و من المظلوم و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء و تعب .. يا رب .. أعينني على ظلم البشر بقوه إماني بك و بعادلك … و اجعل الصبر و الايمان هو ملازي و سلاحي …. يا رب ان لم ير البشر رسائلك لهم .. فأريهم قوتك علي نصره المظلوم ورجوع الحق و جبر الخاطر … يا رب ليس لي سواك ..و ايماني بك ليس له حدود … و إن كان ظلمي من البشر و الدنيا فعجل بلقائك حتي ترتاح نفسي من ظلم البشر .. يا رب”.

ما كتبه أحمد فلوكس دفع البعض لزعم إنه مازال حزيناً لانفصاله عن هنا شيحة بعد زواج لم يستمر سوى شهور، بينما فسر البعض الآخر ما كتبه احمد فلوكس بأنه محبط لعدم تلقيه عروض فنية جديدة رغم النجاح الكبير الذي حققه من خلال فيلم “الممر”.

وسائل اعلام مصرية