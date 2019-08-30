موسكو – افاد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن موسكو تؤكد تحقيق بعض التقدم في المفاوضات حول تبادل المواطنين المحتجزين في روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الجانب الروسي، دعا في نفس الوقت، سلطات كييف إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مسبقًا بشأن الوضع في دونباس.

وأكد على أن الحديث يدور بشكل خاص، حول ما اتفقت عليه الأطراف في إطار رباعية النورماندي في 2015-2016 ، وبالذات “صيغة شتاينماير”.

ووصف مساعد الرئيس الروسي، مراعاة هذه الالتزامات، الخطوة المهمة سواء بالنسبة للمفاوضات بشأن تبادل السجناء، أو لحل الأزمة الأوكرانية بأكملها.

وأكد أوشاكوف، أن كل هذه التدابير، ستسهم في التحضير للقاء جديد لرباعية النورماندي، ولتحقيق ذلك يجب على الجانب الأوكراني البدء في تنفيذ التزاماته.

في الفترة الأخيرة، يجري عمل مكثف ونشيط في مجال تبادل المحتجزين، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول العدد والموعد.

ووفقا لبعض المعطيات، كان يجب أن تبدأ عملية التبادل اليوم الجمعة، ولكن حتى الآن لم يظهر ما يدل على صحة ذلك.

المصدر: نوفوستي