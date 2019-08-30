اتفاق ثلاثي بين بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا في مجال الغاز

اتفاق ثلاثي بين بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا في مجال الغاز

بولندا – كشفت تقارير إعلامية عن أن بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية ثلاثية في وارسو حول تأمين إمدادات الغاز.

وتتمحور الاتفاقية حول توفير البنية التحتية اللازمة في أوكرانيا وبولندا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وحول سبل التعاون في مجال إصلاح سوق الغاز الأوكرانية.

ووفقا لتقرير صادر عن الحكومة البولندية سيوقع على الاتفاقية من الجانب البولندي ممثل الحكومة لشؤون البنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيتر نايمسكي، وعن الجانب الأمريكي وزير الطاقة ريك بيري، وعن الجانب الأوكراني وزير الأمن القومي والدفاع ألكسندر نايمكسي.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد بحث مع وزير الطاقة الأمريكي بحضور أندري كوبوليف رئيس شركة “نفطو غاز”، المسؤولة عن منظومة الغاز الأوكرانية، سبل استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر محطة للغاز في بولندا.

وفي وقت سابق وافقت بولندا على بيع الغاز الطبيعي المسال، الذي تشتريه من الولايات المتحدة، إلى أوكرانيا.

كما أعربت بولندا عن استعدادها لمد خط غاز بقيمة ملياري دولار من بولندا إلى أوكرانيا بهدف ربط منظومة الغاز البولندية بشبكة الغاز في أوكرانيا.

المصدر: وكالات