واشنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن يوم 12 سبتمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الرئيس من المتوقع أن يبحث مع الأمير “التطورات في المنطقة والتعاون الأمني الثنائي ومسائل محاربة الإرهاب”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى أمير الكويت في واشنطن في سبتمبر عام 2018 وسبتمبر 2017.

وكان أمير الكويت قد تعرض لنكسة صحية في وقت سابق من الشهر الجاري، وستكون زيارته لواشنطن أول زيارة خارجية له بعد الشفاء.

المصدر: رويترز