وكان السعر الفوري الذهب عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.
ووفقا لرويترز، فقد صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، إلى 1540.80دولار.
وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في “إس.إم.سي كومتريد”: “هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا… ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء”.
وكان السعر الفوري الذهب عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.
ووفقا لرويترز، فقد صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، إلى 1540.80دولار.
وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في “إس.إم.سي كومتريد”: “هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا… ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء”.
سكاي نيوز