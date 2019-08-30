وكان السعر الفوري الذهب عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.

ووفقا لرويترز، فقد صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، إلى 1540.80دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في “إس.إم.سي كومتريد”: “هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا… ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء”.

سجل الذهب ارتفاعا طفيفا، الجمعة، متجها صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة، في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي، وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.