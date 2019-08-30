الولايات المتحدة – تأهل الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليوف إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وجاء تأهل مدفيديف على حساب البوليفي هوغو ديلين بثلاث مجموعات لواحدة، نتائجها: 6-3 و7-5 و5-7 و6-3، خلال ساعتين و43 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم الإسباني فيليسيانو لوبيز الفائز بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا 6-7 و6-0 و6-4 و6-4.

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف عقبة منافسه الفرنسي جيل سيمون بعد انسحاب الأخير عندما كان متأخرا بالمجموعة الأولى 6-2.

وسيواجه روبليوف البالغ 20 عاما في الدور الثالث، الأسترالي نك كيريوس الفائز على الفرنسي أنطوان هوانغ 6-4 و6-2 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru