وجرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 1.0964 دولار، منخفضا 0.82 بالمئة عن مستواه في بداية جلسة التداول.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملةالخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.50 بالمئة إلى 99.002 .

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار ملقيا باللوم في ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ودائما ما يستهدف ترامب عملة اليورو في تغريداته على تويتر، حيث كتب في يونيو الماضي “”اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير”.

ومن المنتظر أن يصدر الاقتصاد الأوروبي في وقت لاحق بيانات هامة عن معدلات التضخم الرئيسية فيأوروبا خلال شهر أغسطس.