بولندا – أفادت الإذاعة البولندية، بأن وارسو وواشنطن، حددتا مواقع تمركز بعض القوات الأمريكية الجديدة في الأراضي البولندية.

وذكرت المحطة، أنه تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بذلك، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونظيره البولندي ماريوش بلاشاك.

ووفقا للإعلان، الذي وقعه في وقت سابق، رئيسا بولندا والولايات المتحدة الأمريكية، يجب زيادة عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا بمقدار ألف شخص على الأقل.

وتشير الوثيقة إلى نشر 4500 جندي أمريكي في بولندا، ما سيرفع الوجود الأمريكي في هذه الدولة إلى مستوى الفرقة العسكرية.

في يونيو الماضي أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستعزز قواتها على حدودها الغربية ردا على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا.

المصدر: إنترفاكس