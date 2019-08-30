انجلترا – شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل واجبا لحكومته، والفشل في ذلك سينسف ثقة المواطنين بالقوى السياسية في المملكة.

وقال جونسون لقناة “سكاي نيوز” إن أكبر خطر يهدد الديمقراطية الآن، هو إلغاء نتائج استفتاء الاستقلال الذي أجري عام 2016 وتجاهل إرادة الشعب من خلال عدم الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وحذر جونسون من أنه إذا نجح البرلمانيون المعارضون لـ”بريكست” في إلغاء الانسحاب المقررة فإن ذلك سيجلب “عواقب كارثية ومستدامة” للأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، قائلا: “هذا الجيل من السياسيين لن يغفر له إذا فشل في الوفاء بهذا الوعد”.

وأشار جونسون إلى أن المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن شروط الانسحاب قد دخلت مراحلها النهائية، مؤكدا عزمه على إخراج المملكة من الاتحاد في 31 أكتوبر حتى إذا فشل الطرفان من التوصل إلى اتفاق.

المصدر: “سكاي نيوز”