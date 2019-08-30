روسيا – كشفت بيانات روسية رسمية، الجمعة، أن الحكومة خفضت إنتاجها النفطي 116 ألف برميل يوميا خلال أغسطس/ آب الجاري.

وحسب البيانات الروسية، بلغ متوسط إنتاج البلاد من النفط في الفترة منذ مطلع أغسطس، 11.305 مليون برميل يوميا.

وبموجب اتفاق “أوبك+”، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا، عن مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018 البالغ حينذاك 11.421 مليون برميل يوميا.

ويضم التحالف المعروف باسم “أوبك+” الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، وافق التحالف على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الذي بدأ مطلع 2019 إلى نهاية الربع الأول من 2020.

وحديثا، خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2019، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الأسواق.

وقالت الوكالة في تقرير حديث إنها تتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2019، و1.3 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.

الأناضول