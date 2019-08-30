وأجرى مدرب ليفربول يورغن كلوب تغييرات طفيفة على التشكيلة الأساسية للفريق في الأسابيع الأولى من موسم 2019-20 – بسبب جدول المباريات ورغبته في “العثور على الإيقاع” للفريق في بداية الموسم.

ومع انطلاق دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو في سبتمبر، يخطط كلوب ليشرك جميع لاعبيه في الوقت الذي يبدأ فيه ليفربول المنافسة على ثلاث جبهات.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء بيرنلي الجمعة: “نحن بحاجة إلى جهود كل اللاعبين بنسبة 100في المئة. إنه الجزء الأول من الموسم، أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لدينا جدول أكثر انشغالاً من الفرق الأخرى. سيأتي كل ذلك خلال الأسابيع القادمة، لكن لا يوجد سبب لاستراحة اللاعبين في الوقت الحالي. يتعلق الأمر بإيجاد الإيقاع، والعثور على الحالة الذهنية والمزاجية المناسبة للفريق مرة أخرى، أن نقوم بالأمور الصحيحة في اللحظة المناسبة.

وأضاف “ليست هذه هي اللحظة المناسبة لكثير من التغييرات. بعد التوقف الدولي، سوف يتغير ذلك تمامًا بالطبع. في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بمشاركة من يكون في أفضل حالاته، لقد أمضينا أسبوعًا كاملاً للتدريب وعندما فاز الأولاد في المباراة الأخيرة وأظهروا لي أنهم لا يزالون في أفضل حالاتهم، فهذا يجعلنا نفكر فقط في بضعة تغييرات صغيرة حقًا.

ونقل موقع ليفربول عن كلوب قوله “الكل في حالة جيدة وهذا أمر جيد. لا يوجد قرار يستمر مدى الحياة في كرة القدم. نحن دائما نتخذ قرارات لمباراة واحدة وبعد ذلك ننظر فيما هو قادم. عادة في التوقف الدولي، سيذهب اللاعبون في جميع أنحاء العالم، ولكن بعد ذلك نحتاج إليهم جميعا وهم يعرفون ذلك. هذا هو السبب في أن الحالة الإيجابية بين اللاعبين في غرفة الملابس.”