واشنطن – استعرض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في واشنطن مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، فرص تطوير التعاون الثنائي المشترك بين البلدين خصوصا في الجوانب العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

وناقش الطرفان مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والتصدي للممارسات الإيرانية في المنطقة، والجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف العربي في اليمن وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات التنسيق تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر الاجتماع سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع السعودي، وحضره من الجانب الأمريكي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

المصدر: واس