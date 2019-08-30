القرم – أعرب نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الروسية غريغوري مرادوف عن استعداد القرم لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية في أحواض شبه جزيرة القرم.

وقال المسؤول متحدثا عن مجالات التعاون مع سوريا خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي: “لدينا اهتمام في التعاون مع سوريا في مجالات مثل إصلاح وبناء السفن، حيث أن سوريا لديها أسطولها الخاص وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات”.

وأضاف أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن شركات في القرم وروسيا تنتج الكثير من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي تحتاجها سوريا في المرحلة القادمة”.

وعلى هامش المعرض الدولي المنعقد حاليا في دمشق، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.

المصدر: “نوفوستي”