موسكو: الغرب لن يتمكن من إنقاذ الإرهابيين في سوريا

موسكو: الغرب لن يتمكن من إنقاذ الإرهابيين في سوريا

نيويورك – أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الغرب لن يتمكن من إنقاذ الإرهابيين في سوريا.

وقال نائب المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس: “كلما حققت القوات السورية التفوق على الميدان وبدأت بالتقدم على مواقع الإرهابيين، يبدأ زملاؤنا الغربيون بتصعيد الدعوات لوقف العمليات القتالية، كأنهم ينسون قراراتنا المشتركة بشأن محاربة الإرهابيين بلا هوادة”.

وتابع بوليانسكي قائلا: “أريد أن أخيب آمالكم، يا سادة، هذه العملية لا رجعة فيها. والتوافق من أجل سوريا آمنة جديدة قد تم. ولم يعد الإرهابيون وداعموهم يمسكون زمام المبادرة. وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن “إدلب لا تزال البؤرة الرئيسية للتوتر. ولم يصمد وقف إطلاق النار هناك، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق الإرهابيين في إدلب، وليس على دمشق”.

وأضاف أن المسلحين شنوا خلال الشهر الجاري لوحده أكثر من 30 هجوما على مواقع الجيش السوري، وقتل خلالها أكثر من 140 عسكريا سوريا وأصيب عشرات المدنيين بجروح.

وأشار أيضا إلى استمرار الهجمات علىالمواقع العسكرية الروسية، حيث تعرضت القاعدة الروسية في حميميم لـ 4 عمليات قصف بالصواريخ في أغسطس لوحده.

وأعرب بوليانسكي على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية قريبا، داعيا الدول الغربية لعدم عرقلة هذه العملية.

وأشار إلى أن روسيا “تنظر بتفاؤل إلى إتمام العمل على هذا الاتجاه قريبا. وندعو كافة الأطراف المعنية بنجاح العملية السياسية من أجل تحقيق تسوية راسخة في سوريا، إلى عدم وضع عراقيل أمام هذه الجهود”.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قد أكد خلال الجلسة أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يتم قبل 24 سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات