نيمار على بعد خطوة من برشلونة

نيمار على بعد خطوة من برشلونة

فرنسا – بات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على بعد خطوة واحدة من العودة لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع سان جيرمان بشأن قيمة الصفقة، والتي ستكون 200 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة المدافع جان كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبلي.

وأشارت إلى أنه بعد التقدم الكبير في المفاوضات بين الطرفين، من المنتظر أن تحسم الصفقة مبكرًا، قبل الإثنين المقبل موعد نهاية الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن العقبة الأخيرة في الصفقة هي إقناع برشلونة لنجومه الثلاثة باللعب لصالح باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

يذكر أن آخر عرض قدمه برشلونة لسان جيرمان بالأمس، تضمن بطاقة توديبو، إلى جانب راكيتيتش وإعارة ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، وهو ما تم رفضه من جانب النادي الباريسي.

وكشفت تقارير فرنسية عن اجتماع مرتقب اليوم الجمعة، بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، في موناكو، من أجل حسم صفقة نيمار.

المصدر: كووورة