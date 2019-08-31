وقالت مصادر محلية إن الضربات استهدفت اجتماعا لقادة في مجموعات متطرفة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

وترجح مصادر أن الاستهداف جرى عبر صواريخ أطلقتها مقاتلات تتبع التحالف الدولي.

والمجموعة المستهدفة تنتمي لفصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد، ومجموعات أخرى متحالفة خلال اجتماع انعقد في معسكر تدريب شمال مدينة إدلب على طريق معرة مصرين – الفوعة.

وتنظيما حراس الدين وأنصار التوحيد، جزءا من مجموعات ترتبط بتنظيم القاعدة، ينحدر العديد من عناصرها وقادتها من جبهة النصرة المدعومة من تركيا وقطر.