ليبيا – علق رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على تصريحات النقيب العام للمعلمين عبد النبي صالح النف الأخيرة بشأن بيان مصرف ليبيا المركزي حول قرار النقابة بإيقاف الدراسة.

الآغا إعتبر في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” بعد إستضافته في برنامج”أكثر” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن”، أن النف يستخدم في تصريحاته أسلوب التضليل ونقل معلومات مغلوطة لغرض تحميل المصرف المركزي مسؤولية عدم تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 بخصوص زيادة مرتبات التعليم والتحريض ضده.

وأوضح أن المصرف المركزي ليس له علاقة بتنفيذ هذا القرار وأن صلاحية التنفيذ هو اختصاص أصيل للوزارة المالية لكن المصطلح الذي ذكره النقيب هو رفض حجز القيمة في حساب وزارة المالية لدي المصرف المركزي هو ما يعد مضلل وغير صحيح فإن حساب وزارة المالية المفتوح طرف مصرف ليبيا يدار من قبل وزارة المالية عن طريق المخولين بالتوقيع المحددين من وزارة المالية.

وأضاف:”الذي لم يتم ذكره من نقيب المعلمين بشكل علمي وواضح ووصف للحقيقة للشريحة المعلمين أن وزارة المالية عاجزة عن تنفيذ القانون لعدم توفر مصدر لتمويله وان كافة موارد الدولة موجودة في طرابلس وخارج سيطرة الحكومة المؤقتة،نأتي الى سبب اقحام المصرف المركزي بكل شفافية من قبل نقيب المعلمين ووزارة المالية وهي أن وزارة المالية قد طلبت من المصرف قرضاً بقيمة 2 مليار دينار لتغطية حسابها لكي تتمكن من دفع قيم الزيادة لمرتبات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية”.

الآغا قال إنه وفقاً للمادة 11 لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 فإن طلب وزارة المالية بالإقراض قد تعذر تنفيذ أما بخصوص تقديم النصح من قبل المحافظ بخصوص إصدار تنفيذ القانون فهي من وظائف البنك المركزي التي أقرها قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والمعدل بقانون رقم 46 لسنة 2012 في مادته 5 والمتعلقة بوظائف المصرف المركزي.

وأشار إلى أنه وعلى المستوى الشخصي لم ينكر الآغا حقوق المعلم في تحسين دخله وباقي شرائح المجتمع دون تحديد افضلية بينهم لذلك الوسائل التي تمارس من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحاولات التشويه عبر صفحات الفيسبوك من أشخاص محسوبين على قطاع التعليم والذي قد يشوهوا الصورة المثالية للمعلم والمعلم منهم بريء بحسب تعبيره.