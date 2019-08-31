العراق – بدأت اليوم السبت عملية تحميل أولى شاحنات النفط الخام العراقي المصدر إلى المملكة والتي ستنقل برا بواقع 10 آلاف برميل يوميا، بأسعار تعادل سعر خام برنت تحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، إن أولى الشاحنات ستنطلق غدا الأحد من (محطة بيجي) في كركوك ومن المتوقع ان تصل إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء بعد غد الثلاثاء، إيذانا بالبدء بتطبيق مذكرة التفاهم الأردنية-العراقية الموقعة في الثاني من فبراير/شباط الماضي، لاستيراد النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك).

وأكدت زواتي أهمية هذه الخطوة في تلبية جزء من احتياجات المملكة السنوية من النفط الخام، وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يوميا تشكل 7 بالمائة من هذه الاحتياجات، قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

ووصفت زواتي هذه الخطوة بانها تدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتا البلدين لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب وكالة أنباء الأردن “بترا”.

وأكدت أهمية المذكرة في تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الاردن والعراق.

وقالت ان مذكرة التفاهم تجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية وتعزز التعاون الطاقي بين البلدين وتسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين.

وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام قالت الوزيرة زواتي، ان مذكرة التفاهم تنص على ان يبيع العراق النفط الخام (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص كلف النقل والفرق بالمواصفات، على أن يلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

ووفق زواتي سيشارك في عملية النقل أكثر من 200 صهريج من الأردن والعراق بواقع 50 بالمائة لكل منهما من بينها صهاريج مملوكة لمواطنين(افراد) وشركات عاملة في نقل النفط الخام، ضمن اتفاق مع شركة نائل ذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل) الاردنية.

وقالت أن التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة في مجال الطاقة لا يقتصر على استيراد النفط الخام فقط، حيث يعمل الجانبان على اتمام الاجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين يزود بواسطتها الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد احالت مطلع أيار الماضي عطاء نقل النفط الخام على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل) الأردنية، بصفتها صاحبة “انسب” عرض مالي بين ثلاث شركات تأهلت للعطاء الفني الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر مارس/آذار الماضي.

وكالات