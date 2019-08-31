ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني إنه من الواضح خلال الأشهر الخمسة الماضية أن شدة الصراع تدور بالمحور الجنوبي لطرابلس بشقيه الشرقي والغربي وأقلها بالمحور الغربي.

العباني لفت في تصريح لصحيفة “الإتحاد” إلى أن المحور الشرقي وخاصة في منطقة الزطارنة بدأ في الأيام الأخيرة يزداد سخونة الأمر الذي يشير إلى أن المحور الشرقي أصبح أكثر أهمية للصراع.

وأوضح أن هذا المحور أصبح أكثر أهمية باعتبار أن منطقة القره بوللي الواقعة خارجة التغطية تمر وتتمركز بها الميليشيات القادمة من مصراتة وهي تمثل أكبر قوة داعمة للميليشيات من جهة وخط هروب الميليشيات وحركتها في اتجاه الشرق.