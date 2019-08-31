ليبيا – قال فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي (الذي علق عضويته منذ فترة) إنه ينبغي العمل على حل للأزمة تتفق عليه الأطراف كافة.

المجبري لفت في تصريحات إلى “سبوتنيك”أمس الجمعة أن هذا الحل يجب أن يستند إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا وهو مجلس النواب .

وشدد على ضرورة ترتيبات الوضع الأمني بحيث يتم الاعتماد على المؤسستين العسكرية والشرطية وعدم الاعتماد على المليشيات.

كما أشار إلى أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسي مؤكداً بأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما توقف على التوافق بين الأطراف كافة.

المرصد – متابعات