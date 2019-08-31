ألمانيا – اكتسح فريق بايرن ميونيخ، السبت، ضيفه ماينز بستة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الألماني لكر القدم (البوندسليغا).

تقدم ماينز مبكرًا بهدف عن طريق الهولندي جان بول بويتوس في الدقيقة 6.

وعاد بايرن ميونيخ ليستعرض قوته بسداسية عبر الفرنسي بنيامين بافارد والنمساوي دافيد ألابا والكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسي كينغسيلي كومان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكندي ألفونسو ديفيز في الدقائق 36 و45 و54 و64 و78 و81.

بهذه النتيجة، ارتقى البايرن للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 7 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما ظل ماينز دون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن فوز شاكه على ضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، وكولن على مضيفه فرايبورغ بهدفين لهدف، فيما تعادل فولفسبرغ مع ضيفه بادربورن بهدف لكل منهما، وتعادل سلبيًا باير ليفركوزن مع ضيفه هوفنهايم.

ويتصدر المسابقة فريق لايبزيغ برصيد 9 نقاط.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.

الأناضول