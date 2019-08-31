روسيا – يمكن للقهوة أن تؤثر سلبا على الأشخاص الذين يعانون من التعب المزمن.

قالت خبيرة روسية نورية ديانوفا، إن شرب القهوة بكميات كبيرة تؤثر سلبا على الذين يعانون من التعب المزمن، فتأثير القهوة يصبح عكسيا بعد فترة وبدلا من الإحساس بالنشاط يزداد الإحساس بالتعب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد المشروب من اضطرابات النوم وآلام في الصداع النصفي في حال إساءة استخدامه.

في وقت سابق، خلص العلماء الأمريكيون إلى أن تناول الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين هم عرضة للصداع الشديد.

كما توصل علماء جامعة نوتنغهام في بريطانيا إلى استنتاج، أن الكافيين يعزز فقدان الوزن، ويقسم أحد أنواع الأنسجة الدهنية في جسم الإنسان.