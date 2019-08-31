موسكو – تغلب روستوف على مضيفه لوكوموتيف موسكو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل إلدار شومورودوف ثنائية روستوف في الدقيقتين 42 و58، فيما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق أنطون ميرانتشوك.

وبهذا الفوز، رفع روستوف رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة مؤقتا، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 14 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب الروسي لكرة القدم.

وفي باقي المباريات، خسر أوفا أمام مضيفه أورينبورغ 1-2، وتغلب سوتشي على روبين قازان بثلاثية بيضاء.

المصدر: championat.com