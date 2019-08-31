موسكو – نظم مئات من ناشطي المعارضة الروسية مسيرة احتجاجية وسط العاصمة موسكو، السبت، ضمن سلسلة تظاهرات رافضة لاستبعاد بعض المعارضين والمرشحين المستقلين من انتخابات مجلس العاصمة.

وانطلقت التظاهرة رغم رفض السلطات، حيث طلب سياسيون إذنا لتنظيمها، لكن ذلك قوبل بالرفض، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات في شارع “بوليفارد رينغ” وسط موسكو، تطالب بالحرية للسجناء السياسيين.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تشهد روسيا تظاهرات بشكل شبه أسبوعي، احتجاجا على استبعاد المعارضة والمستقلين من انتخابات مجلس مدينة موسكو، المقررة في 8 سبتمبر/ أيلول.

واعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات، بحسب وسائل إعلام محلية.

الأناضول