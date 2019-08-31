وقالت مقاطعة رون الفرنسية إن شخصا قتل فيما جرح آخرون في هجوم بسكين.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة 16:30 (14:30 ت غ) قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون.

وتابعت: “تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب”، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول.

ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة.

وفي مايو الماضي، أدى هجوم بواسطة طرد مفخخ أمام مخبز في وسط ليون إلى إصابة 14 شخصا بجروح طفيفة.

وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري (24 عاما) وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لـ”مبايعته” تنظيم داعش المتطرف، وفقا لاعترافاته.