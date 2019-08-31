انجلترا – حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه برايتون (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وباغت مانشستر سيتي الضيوف بهدف سريع سجله لاعبه البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

وعزز زميله المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، تقدم فريقه بتسجيله هدفين متتاليين له، في الدقيقتين (42 و55).

ومن ثم اختتم البرتغالي، برناردو سيلفا، رباعية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “الاتحاد”.

وحقق مانشستر سيتي، حامل اللقب، بذلك انتصاره الثالث مقابل تعادل واحد، وارتقى إلى مركز الصدارة، برصيد 10 نقاط، وبانتظار نتيجة مباراة ليفربول ومضيفه برايتون، اليوم أيضا.

بينما تعرض برايتون للهزيمة الثانية على التوالي مقابل فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز السادس عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد أربع نقاط.

المصدر: وكالات