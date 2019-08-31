انجلترا – واصل فريق مانشستر يونايتد مسلسل نزيف النقاط، إثر تعادله مع مضيفه ساوثهامبتون (1-1)، اليوم السبت، وذلك في المباراة الافتتاحية للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بشكل جيد وتقدم بهدف مبكر سجله مهاجمه الويلزي، دانيل جيمس، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك المدافع الدنماركي، يانيك فيسترغارد، التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 58، ونحج ساوثهامبتون في الحفاظ على نتيجة التعادل، بالرغم من إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه النمساوي، كيفين دانسو.

واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وهو الثاني له في الموسم مقابل فوز وخسارة، ويحتل المركز الرابع حتى الآن، برصيد خمس نقاط، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، خرج فريق ساوثهامبتون بأول تعادل له في الموسم مقابل انتصار واحد أيضا وهزيمتين، ويشغل المركز الثالث عشر، حتى الآن على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT