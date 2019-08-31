فلسطين – حقق منتخب شباب العراق لقب كأس بطولة غرب آسيا للشباب 2019 بتغلبه على نظيره الإماراتي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الشباب العراقي اللقب رغم نقصانهم العددي إثر طرد اللاعب عبد الرزاق في الشوط الثاني.

وتوج منتخب شباب العراق بلقب بطولة غرب آسيا الكروية، بعد الفوز على نظيره الاماراتي بركلات الترجيح 4-2، في اللقاء النهائي الذي جرى مساء الجمعة على ملعب الحسيني في فلسطين.

وكان منتخب شباب العراق تأهل للمباراة النهائية، بالفوز على نظيره الاردني بركلات الترجيح بالدور نصف النهائي

فيما وصل المنتخب الإماراتي إلى النهائي بعد إقصاء المنتخب الفلسطيني من نصف النهائي، بينما وصل العراقيون إلى النهائي بعد إقصاء الأردن من نفس الدور.

وفاز المنتخب الأردني على منتخب فلسطين بثلاثية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأناضول

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