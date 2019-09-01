ليبيا – أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد عن لقاء جمع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول الشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير الخارجية الروسي ، ميخائيل بوجدانوف مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة د.عارف النايض .

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن اللقاء الذي تم بين الشخصيتين في أبوظبي تطرق وبالتفصيل إلى الوضع الحالي في ليبيا .

وأضاف البيان أن الجانبان تناولا الحاجة إلى التركيز إلى حل عاجل للأزمة السياسية والعسكرية في البلاد من خلال المساعدة الفعالة من الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية بدعم من جميع القوى الوطنية، والمناطق الرئيسية وقبائل ليبيا دون أن تكشف عن أي تفاصيل إضافية .

ومن جانبه قال النايض في تصريح لـ المرصد إجابة على سؤال حول خلفية تصريح الخارجية الروسية بالقول ” أن القبائل الليبية والمجتمع المدني الليبي يشكلان النسيج الإجتماعي العريق الذي يجب أن يقرر مصير البلاد ويساوي بين المواطنين والقبائل والمكونات والمدن والمناطق دون تفرقة او ظلم لأحد ” .

وأضاف بأن جرائم التقتيل والتنكيل والغلبة والقهر بالسلاح وكذلك مظالم العزل السياسي والإقتصادي بناءً على تصنيف الشعب الليبي والمدن والقبائل الليبية الى غالب ومغلوب وثائر ومهزوم وكذلك الاستقواء بالمتطرفين والإرهابيين، والتسلط على قوت الشعب الليبي اودت بالبلاد إلى الهاوية التي وصلت إلى قاعها معتبراً أن المخرج الوحيد هو رد المظالم وجبر الضرر والحوار والمصالحة المجتمعية الحقيقية، بحماية جيش وطني محترف وقوي وموحد وشرطة وطنية كذلك.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تحدثت أمس السبت عن إجتماعات جرت بين النايض مع شخصيات من الإدارة الأمريكية وفريق الأمن القومي الأمريكي وعلى رأسهم مستشار الرئيس دونالد ترامب ، جون بولتون وهو أحد أصحاب المواقف المتشددة ضد جماعة الإخوان ، لكن النايض رفض التعليق حول محتوى هذه التقارير الصادرة عن هذه القنوات التي تحدثت عن مطالبته لبولتون بضرورة الدفع تجاه إصدار قانون حظر الجماعة وتوقيع مزيد من العقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإرهابية النشطة في ليبيا .

وفي الوقت الذي رفض فيه التعليق على التقارير التي نشرتها قناة فبراير وموقع عين ليبيا والمنارة وجميعها مقربة من جماعتي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة يضاف لهم المتحدث باسم لواء الصمود الذي ندد بالإجتماعات مهاجماً تكاسل خارجية الوفاق ، إكتفى النايض بتأكيد صحة نبأ زيارته إلى كل من واشنطن ونيويورك خلال الأيام القليلة الماضية قائلاً بأنه عقد خلالها جملة من الإجتماعات على مدى اسبوعين مع عدة جهات رفض الإفصاح عنها.

المرصد – متابعات