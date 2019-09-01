ليبيا – أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي أن المشاريع المتوقفة منذ عام 2018 والخاصة بقطاع المياه وتصريف مياه الأمطار في مدينة اجدابيا سيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل.

الدرسي أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس السبت أن هذه المشاريع تحتاج إليها المدينة بشكل عاجل مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأضاف أن المؤسسة انتهت حتى الآن من إنجاز نسبة متفاوتة تتراوح ما بين 60% إلى 90% من هذه المشاريع.

وكشف الدرسي أن مدينة إجدابيا تعاني من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وأن المؤسسة ستعمل على حلها إضافة إلى توصيل شبكة المياه إلى حي دمشق وشارع عشرين بالمدينة.