ليببا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت بمقر إقامته بالقبة وفداً من بلدية طبرق ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري طبرق ووكيل ديوان البلدية وعدد من حكماء المدينة.

الوفد طالب المستشار صالح بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق بالتدخل العاجل لحل مشكلة نقص المياه بالمدينة،مشيراً إلى الأزمة التي تمر بها المدينةوماتعانيه محطة تحلية المياه من مشاكل وإحتياجها لعمرة جسيمة عاجلة .

وبدوره،أكد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية على ضرورة التعجيل بعقد شركة ” سيدم ” الفرنسية الشركة المنفذة لصيانة المحطة وإستبعاد أي قرار أخر بتكليف شركة أخرى وهو مايعتبر تعطيل غير مبرر سيدخل المدينة في كارثة مائية مرتقبة لايحمد عقباها .

وناشد الوفد رئيس مجلس النواب بالإسراع في مشروع إنشاء محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة المرصص حيث أشار رئيس المجلس التسييري والحكماء المرافقين إلى التهميش الذي تتعرض له مدينة طبرق رغم ماقدمته للوطن .

ومن جهته،أكد المستشار صالح على تدخله في القريب العاجل وحث الحكومة على تلبية طلبات مدينة طبرق وإيجاد حل سريع لنقص المياه بالمدينة،مشيدا بدور المجلس التسييري خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية الإجتماع قدم رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس درع وشهادة تقدير لرئيس مجلس النواب.