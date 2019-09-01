ليبيا – أكد البرلماني التركي ونائب رئيس الوزراء السابق عبد اللطيف شنار أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعمل على إقامة نظام استبدادي تسلطي يقهر الشعب التركي.

شنار قال في تصريح لقناة “كي آر تي التركية “نقلته “الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أمس السبت إنه يحق للمواطن التركي محاسبة أردوغان على جميع الجرائم والأخطاء التي ارتكبها طوال 16 عاماً من حكمه، منتقداً تحالف أردوغان مع الدول التي وصفها بـ”الإمبريالية” وخاصة الولايات المتحدة من أجل تدمير المنطقة وقتل أبنائها سواء في سورية أو ليبيا.

ولفت شنار إلى أن أردوغان يحاول بسيطرته على جميع وسائل الإعلام الحكومية إخفاء حقائق دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية عن الشعب التركي بعد أن قضى على الديمقراطية في البلاد.

يُشار إلى أن شنار يعد من أهم مؤسسي حزب العدالة والتنمية وكان نائبا لرئيس الوزراء التركي حتى 2007 حيث استقال وانضم فيما بعد إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض وهو الآن عضو في البرلمان التركي.