لندن – فاز بطل العالم للملاكمة الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو على متحديه البريطاني لوك كامبل بالنقاط، في النزال الذي جمعهما أمس السبت في العاصمة البريطانية لندن.

وسيطر لوماتشينكو على مجريات اللقاء من ألفه إلى يائه وأسقط متحديه البريطانية على أرض الحلبة، خلال الجولة الحادية عشرة، إلا أن الأخير تمكن من النهوض وإكمال المواجهة التي انتهت بفوز البطل الأوكراني بالنقاط بنتيجة: (119-108، 119-108، 118-108).

ودافع فاسيلي لوماتشينكو بذلك عن حزامي بطل العالم للوزن الخفيف لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وأضاف إليهما حزام بطل العالم وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) الذي كان شاغرا.

وحقق فاسيلي لوماتشينكو (31 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة فقط.

بينما مني لوك كامبل (31 عاما) بالهزيمة الثانية حتى الآن، مقابل 20 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات