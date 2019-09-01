بعثة مصر تصل مطار القاهرة بعد تربعها على عرش الألعاب الإفريقية

مصر – عادت البعثة الرسمية المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية التي استضافها المغرب إلى مطار القاهرة الدولي امس.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الإفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من الدار البيضاء.

المصدر: RT