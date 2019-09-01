أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن محفزات جديدة، في ظل المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وبدأت الصين والولايات المتحدة اليوم، فرض رسوم جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى، وذلك في أحدث تصعيد في حرب تجارية، رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.34 بالمئة إلى 7912 نقطة، بضغط نزول أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والإسمنت.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.86 بالمئة إلى 5121 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

فيما أغلقت بورصة دبي المحاورة على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2758 نقطة، مع نزول أسهم البنوك بقيادة “الإمارات دبي الوطني” بعد انخفاضه بنحو 0.87 بالمئة.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1819 نقطة، مع هبوط أسهم “الأردنية للأدوية” بنسبة 3.03 بالمئة و”مبيدكو” بنسبة 1.16 بالمئة و”الأسواق الحرة” بنسبة 0.89 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.81 بالمئة إلى 4004 نقطة، مع صعود أسهم “مسقط للتحلية” بنسبة 8.8 بالمئة و”الغاز الوطنية” بنسبة 5 بالمئة و”المتحدة للتمويل” بنسبة 3.2 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.68 بالمئة إلى 6571 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.01 بالمئة إلى 4789 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام رابحا 0.5 بالمئة إلى 5971 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.65 بالمئة إلى 14931 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والأفراد العرب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.81 بالمئة إلى 4004 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 6571 نقطة.

مصر: بنسبة 0.65 بالمئة إلى 14931 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.34 بالمئة إلى 7912 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.86 بالمئة إلى 5121 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1819 نقطة.

دبي: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2758 نقطة.

الأناضول