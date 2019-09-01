انجلترا – يحتضن ملعب الإمارات، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره توتنهام، في ديربي شمال لندن.

ولم يحقق توتنهام سوى انتصارين فقط في 27 مباراة خاضها على ملعب آرسنال في عصر البريميرليج، وكان ذلك في مايو/ أيار من عام 1993، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010.

وتغلب السبيرز على آرسنال بهدفين دون رد الموسم الماضي على ملعب الإمارات في كأس الرابطة الإنجليزية، وبشكل عام لم يتمكن توتنهام من تحقيق انتصارين متتالين على ملعب المدفعجية في جميع المسابقات سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في موسم 1925 ـ 1926.

وتعد مباراة آرسنال وتوتنهام، أكثر المواجهات التي شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ البريميرليج، بواقع 18 ركلة، مناصفة مع مواجهة إيفرتون ونيوكاسل.

وبشكل عام، هذه هي المواجهة رقم 186 في ديربي شمال لندن، وحقق آرسنال الفوز في 70 لقاء، مقابل 58 انتصار لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل.

وتمكن آرسنال من الفوز بـ60 مباراة في شهر سبتمبر / أيلول، أكثر من أي فريق آخر في عصر البريميرليج، كما يملك أعلى نسبة انتصارات في هذا الشهر والتي تصل إلى 61%.

ولم يخسر آرسنال ديربي شمال لندن في شهر سبتمبر/ أيلول منذ عام 1969، محققًا في ذلك الشهر أمام السبيرز في جميع المسابقات، 6 انتصارات و4 تعادلات منذ ذلك الحين.

وسجل مهاجم المدفعجية، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج 3 أهداف فقط في 14 مباراة خاضها أمام الـ6 الكبار، بينما سجل أمام الأندية الأخرى 31 هدفًا في 38 مباراة.

ولم يسدد لاعبو آرسنال سوى 28 تسديدة هذا الموسم، كثالث أقل فرق البريميرليج تسديدًا على المرمى بعد مرور 3 جولات، متقدما على كريستال بالاس (16) ونيوكاسل (25).

وعلى الجانب الآخر، لم يحقق توتنهام سوى 3 انتصارات فقط، في آخر 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وحقق 7 انتصارات في آخر 21 مباراة، وجمع الفريق 15 نقطة فقط من آخر 15 مباراة في الدوري.

كما لم يحقق توتنهام أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري خارج ملعبه، وهي أسوأ مسيرة للفريق منذ فشله في تحقيق أي انتصار خارج أرضه في الفترة ما بين شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011 وحتى أبريل/ نيسان من عام 2012.

ويعد توتنهام وواتفورد، الفريقان الوحيدان اللذان استقبلت شباكهما الهدف الأول، في أول 3 مباريات في الدوري هذا الموسم، وآخر مرة تعرض فيها الأول لذلك الموقف في أول 4 مباريات في الدوري، كان في موسم 2008- 2009.

وسجل المهاجم الإنجليزي، هاري كين 9 أهداف في الديربي، ولا يتفوق عليه سوى الثنائي إيمانويل أديبايور وبوبي سميث برصيد 10 أهداف.

ويبتعد النجم الدنماركي كريستيان إريكسين بهدف وحيد عن أن يصبح خامس لاعب يسجل 50 هدفًا مع توتنهام في البريميرليج، ومع ذلك لم يسبق وأن سجل أي هدف في مبارياته الـ11 السابقة أمام آرسنال بالدوري، وهو أسوأ سجل له أمام أي فريق إنجليزي.

المصدر: كووورة